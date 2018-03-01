Поезд врезался в автомобиль на железнодорожном переезде под Брянском: 4 погибших

В Брянской области на железнодорожном переезде произошла авария, жертвами которой стали четыре человека.
Водитель «УАЗ Патриот» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате в автомобиль врезался дизельный поезд. Водитель и трое пассажиров УАЗ погибли на месте, еще один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, передает «Интерфакс».
В пресс-службе Московской железной дороги в свою очередь уточнили, что авария произошла в 14:17 на 46-м километре однопутного перегона Выгоничи — Пильшино. Автомобиль был сбит поездом сообщением Брянск — Унеча, передает РИА Новости.
Авария произошла в условиях сильной метели. Машинист подавал световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Ни пассажир, ни локомотивная бригада поезда не обращались за медицинской помощью. Состав получил незначительные повреждения.
В пресс-службе Московской железной дороги в свою очередь уточнили, что авария произошла в 14:17 на 46-м километре однопутного перегона Выгоничи — Пильшино. Автомобиль был сбит поездом сообщением Брянск — Унеча, передает РИА Новости.
Авария произошла в условиях сильной метели. Машинист подавал световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Ни пассажир, ни локомотивная бригада поезда не обращались за медицинской помощью. Состав получил незначительные повреждения.
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