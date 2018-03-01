Как политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию

Впечатлениями от послания сразу после выступления Путина стали делиться слушатели и исполнители президентских задач — политики, министры, лидеры парламентских партий, главы регионов.
Самый живой отклик получили два вектора послания — обеспечение национальной безопасности и глубокая социальная ориентированность.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы, законодатели, услышали и поручение, и задачи, которые поставлены, потому что для того, чтобы организовать это прорывное развитие России, нужно изменить законодательство, нормативную базу, делать это оперативно, быстро, с тем чтобы убрать все барьеры для такого развития и создать условия для того, чтобы эти амбициозные цели были реализованы».
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Надо укреплять дух, единство, сплоченность и надо помнить, если у вас половина страны получает меньше 20 тысяч рублей, то сплоченности и единства не будет. Поэтому надо решать социальные вопросы, воспитывать молодежь, развивать науку и образование».
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это очень хорошо, потому что Трамп это не может показать, сказать, обрисовать. А мы это сделали. И скромно. То есть мы не бряцаем оружием каждый день. А когда есть уже образцы совершенно нового оружия — вот он и показал их нам».
Также выступление президента прокомментировали депутат Госдумы Николай Валуев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы, законодатели, услышали и поручение, и задачи, которые поставлены, потому что для того, чтобы организовать это прорывное развитие России, нужно изменить законодательство, нормативную базу, делать это оперативно, быстро, с тем чтобы убрать все барьеры для такого развития и создать условия для того, чтобы эти амбициозные цели были реализованы».
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Надо укреплять дух, единство, сплоченность и надо помнить, если у вас половина страны получает меньше 20 тысяч рублей, то сплоченности и единства не будет. Поэтому надо решать социальные вопросы, воспитывать молодежь, развивать науку и образование».
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это очень хорошо, потому что Трамп это не может показать, сказать, обрисовать. А мы это сделали. И скромно. То есть мы не бряцаем оружием каждый день. А когда есть уже образцы совершенно нового оружия — вот он и показал их нам».
Также выступление президента прокомментировали депутат Госдумы Николай Валуев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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