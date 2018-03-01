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    Как политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию. Жириновский, Зюганов, КПРФ, ЛДПР, Матвиенко, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию

    Как политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию

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    Как политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию

    Как политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию

    Как политики отреагировали на послание президента Федеральному собранию

      Впечатлениями от послания сразу после выступления Путина стали делиться слушатели и исполнители президентских задач — политики, министры, лидеры парламентских партий, главы регионов.

      Самый живой отклик получили два вектора послания — обеспечение национальной безопасности и глубокая социальная ориентированность.

      Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы, законодатели, услышали и поручение, и задачи, которые поставлены, потому что для того, чтобы организовать это прорывное развитие России, нужно изменить законодательство, нормативную базу, делать это оперативно, быстро, с тем чтобы убрать все барьеры для такого развития и создать условия для того, чтобы эти амбициозные цели были реализованы».

      Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Надо укреплять дух, единство, сплоченность и надо помнить, если у вас половина страны получает меньше 20 тысяч рублей, то сплоченности и единства не будет. Поэтому надо решать социальные вопросы, воспитывать молодежь, развивать науку и образование».

      Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это очень хорошо, потому что Трамп это не может показать, сказать, обрисовать. А мы это сделали. И скромно. То есть мы не бряцаем оружием каждый день. А когда есть уже образцы совершенно нового оружия — вот он и показал их нам».

      Также выступление президента прокомментировали депутат Госдумы Николай Валуев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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