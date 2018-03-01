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    Путин назвал сроки открытия движения по Крымскому мосту

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    • Фото: Никольский Алексей / ТАСС
    Путин назвал сроки открытия движения по Крымскому мосту

    Путин назвал сроки открытия движения по Крымскому мосту

    Путин назвал сроки открытия движения по Крымскому мосту
  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС

    • В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал, когда откроется движение по Крымскому мосту.

    По словам главы государства, автомобильное движение откроют через несколько месяцев.

    Владимир Путин, президент РФ: «Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году — и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья».

    Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.

    смотретьИсполняется два года с начала строительства Крымского моста
    Исполняется два года с начала строительства Крымского моста
    Мост через Керченский пролив — один из самых амбициозных строительных проектов России. 19-километровый мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России и даст дополнительный импульс развитию южных регионов страны.

    Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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