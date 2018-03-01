Путин назвал сроки открытия движения по Крымскому мосту

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал, когда откроется движение по Крымскому мосту.
По словам главы государства, автомобильное движение откроют через несколько месяцев.
Владимир Путин, президент РФ: «Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году — и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья».
Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.
Мост через Керченский пролив — один из самых амбициозных строительных проектов России. 19-километровый мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России и даст дополнительный импульс развитию южных регионов страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году — и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья».
Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.
Мост через Керченский пролив — один из самых амбициозных строительных проектов России. 19-километровый мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России и даст дополнительный импульс развитию южных регионов страны.
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Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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