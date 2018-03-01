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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Европарламент поддержал начало санкционной процедуры против Польши

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    Европарламент поддержал начало санкционной процедуры против Польши

    Европарламент поддержал начало санкционной процедуры против Польши

    Европарламент поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши. В Брюсселе считают, что польская национальная судебная реформа нарушает европейские принципы.

    Как следует из принятой большинством голосов резолюции, Европарламент приветствует решение Еврокомиссии об активации статьи 7 Соглашения о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает призыв Еврокомиссии к Варшаве разрешить существующие проблемы.

    Европарламент также призвал к незамедлительным действиям Совет ЕС, на голосование которого будет направлено решение о запуске санкционной процедуры против Польши. Оно будет одобрено, если за него выскажется квалифицированное большинство стран сообщества — 22 из 27 (за исключением самой Польши).

    Кроме того, резолюция призывает Еврокомиссию и Совет ЕС полностью и на постоянной основе информировать о каждом шаге процедуры.

    Брюссель недоволен новыми правилами назначения и отстранения председателей судов. Реформа, в частности, усиливает полномочия министра юстиции и предполагает, что членов Национального судебного совета будет избирать Сейм. В ЕС считают, что эта реформа может лишить суды независимости.
    Санкционная процедура может привести к временному лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС, что произойдет впервые в истории Европейского союза.

    В начале года глава Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск заявил, что в этой ситуации референдум о выходе страны из ЕС вполне возможен и даже закономерен.

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