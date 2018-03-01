Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Майора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде. награды и премии, полиция, Санкт-Петербург, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМайора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде

    Майора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде

    3 комментария
    Майора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде

    Майора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде

    Майора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде

      Полицейского, которому удалось обезоружить петербургского стрелка, представят к награде. Дмитрий Воропаев смог задержать мужчину, открывшего огонь из ружья по участникам дорожного конфликта.

      В управлении МВД уже изучили все детали этой резонансной истории и установили, что майор Воропаев соблюдал все должностные инструкции: сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда злоумышленник направил дуло уже на него, был вынужден стрелять.

      Водитель взялся за оружие после аварии с участием трех автомобилей. Он срочно вызвал из дома жену и попросил ее сесть за руль, поскольку, по словам очевидцев, был пьян. Мужчине сделали замечание и объяснили, что инспекторы ГИБДД все равно узнают правду. Тогда он покинул место аварии и вернулся с ружьем. Стрелял прямо в лобовое стекло автомобиля своих оппонентов. Когда те побежали, он бросился догонять и в итоге ранил двоих.

      Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

      Состояние пострадавших у медиков опасений не вызывает. В больнице находится и сам стрелок — он в сознании, поэтому в ближайшее время его допросят.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru