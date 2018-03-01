Майора, обезвредившего стрелка в Петербурге, представят к награде

Полицейского, которому удалось обезоружить петербургского стрелка, представят к награде. Дмитрий Воропаев смог задержать мужчину, открывшего огонь из ружья по участникам дорожного конфликта.
В управлении МВД уже изучили все детали этой резонансной истории и установили, что майор Воропаев соблюдал все должностные инструкции: сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда злоумышленник направил дуло уже на него, был вынужден стрелять.
Водитель взялся за оружие после аварии с участием трех автомобилей. Он срочно вызвал из дома жену и попросил ее сесть за руль, поскольку, по словам очевидцев, был пьян. Мужчине сделали замечание и объяснили, что инспекторы ГИБДД все равно узнают правду. Тогда он покинул место аварии и вернулся с ружьем. Стрелял прямо в лобовое стекло автомобиля своих оппонентов. Когда те побежали, он бросился догонять и в итоге ранил двоих.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Состояние пострадавших у медиков опасений не вызывает. В больнице находится и сам стрелок — он в сознании, поэтому в ближайшее время его допросят.
Водитель взялся за оружие после аварии с участием трех автомобилей. Он срочно вызвал из дома жену и попросил ее сесть за руль, поскольку, по словам очевидцев, был пьян. Мужчине сделали замечание и объяснили, что инспекторы ГИБДД все равно узнают правду. Тогда он покинул место аварии и вернулся с ружьем. Стрелял прямо в лобовое стекло автомобиля своих оппонентов. Когда те побежали, он бросился догонять и в итоге ранил двоих.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Состояние пострадавших у медиков опасений не вызывает. В больнице находится и сам стрелок — он в сознании, поэтому в ближайшее время его допросят.
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