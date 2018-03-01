Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Сотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет. задержание, Интерпол, криминал, Ульяновская область, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет

    Сотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет

    комментировать
    Сотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет

    Сотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет

    Сотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет

      Человека, которого 16 лет разыскивал Интерпол, задержали в Ульяновской области сотрудники ФСБ.

      По данным силовиков, уроженец Тбилиси на родине мог совершить умышленное убийство. Именно по этой статье ему заочно было предъявлено обвинение. На территорию России он проник еще в 2003 году. Судя по всему, по поддельному паспорту. Операцию сотрудники ФСБ из Ульяновска провели совместно с грузинскими коллегами.

      Уже известно, что задержанного оперативники считают одним из лидеров ОПГ, действующей на территории Ульяновской области. Он арестован, и сейчас решается вопрос об экстрадиции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru