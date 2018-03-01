Сотрудники ФСБ схватили грузинского убийцу, разыскиваемого 16 лет

Человека, которого 16 лет разыскивал Интерпол, задержали в Ульяновской области сотрудники ФСБ.

По данным силовиков, уроженец Тбилиси на родине мог совершить умышленное убийство. Именно по этой статье ему заочно было предъявлено обвинение. На территорию России он проник еще в 2003 году. Судя по всему, по поддельному паспорту. Операцию сотрудники ФСБ из Ульяновска провели совместно с грузинскими коллегами.



Уже известно, что задержанного оперативники считают одним из лидеров ОПГ, действующей на территории Ульяновской области. Он арестован, и сейчас решается вопрос об экстрадиции.