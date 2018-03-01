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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Сотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний. медицина, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний

    Сотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний

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    Сотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний

    Сотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний

    Сотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний

      В Москве собрались около 1500 российских и зарубежных врачей, чтобы обсудить новые подходы в диагностике и лечении заболеваний.

      Это стало главной темой масштабной научной сессии «Персонализированная медицина в эпоху стандартов». В ее основе — подбор методов лечения в соответствии с генетическими особенностями пациентов.

      Это переход на качественно новый уровень медицины. Именно за ним, уверены специалисты, будущее.

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