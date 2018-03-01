Сотни врачей со всего мира обсуждают в Москве новые подходы в лечении заболеваний

В Москве собрались около 1500 российских и зарубежных врачей, чтобы обсудить новые подходы в диагностике и лечении заболеваний.

426 медицина

Москва

Это стало главной темой масштабной научной сессии «Персонализированная медицина в эпоху стандартов». В ее основе — подбор методов лечения в соответствии с генетическими особенностями пациентов.



Это переход на качественно новый уровень медицины. Именно за ним, уверены специалисты, будущее.