Телеканал НТВ 8 марта покажет премьеру остросюжетного сериала «Линия огня»

На телеканале НТВ 8 марта состоится премьера сериала «Линия огня». В центре остросюжетного телефильма — пожарная часть, в которой работают настоящие герои, готовые пожертвовать собой ради жизни других людей.
Сюжет истории разворачивается вокруг начальника караула пожарной части Токарева (Алексей Барабаш), раньше работавшего следователем. Перейдя на новую службу, он не забыл о прежней профессии и неофициально ведет свое собственное расследование, ведь из-за халатности с закупкой дыхательных аппаратов стал инвалидом его друг и коллега. Вместе с напарником Денисом (Михаил Стенин) он не только выводит на чистую воду преступную схему торговли некондиционным оборудованием, но и ежедневно спасает человеческие жизни на пожарах, попутно пытаясь разобраться в своих семейных отношениях.
Алексей Барабаш, исполнитель главной роли: «Когда мне предложили сыграть пожарного, что настолько необычно и ново для нашего кино, отказаться от этой роли было просто нельзя. Подход был очень серьезный: удалось поработать в аппарате газодымозащитной службы, приходилось снимать в задымленных помещениях с реальным огнем и взрывами. Когда я надел боевку — специальное обмундирование пожарных, первая мысль была: „Как в этом вообще можно двигаться?“. Но через три дня я в ней уже бегал! Часто обращался к пожарным, просил объяснить и делать замечания, если я в чем-то ошибся. По моим внутренним ощущениям, у нас все получилось».
Съемки проходили в реальной пожарно-спасательной части Ярославля. В кадре появятся не только актеры, которые храбро осваивали нелегкий труд огнеборцев, но и профессиональные пожарные — личный состав действующей части города.
Александр Калугин, режиссер: «Мы сняли емкую, собранную историю. В ней все — товарищество, героизм, любовь, есть детективная линия, есть проблемы отцов и детей. Поэтому фильм получился очень человечный. Пожарные — это люди особой категории, которые знают цену словам „друг“ и „семья“. Мы, работая с ними бок о бок, научились у этих героических ребят какому-то иному пониманию жизни и постарались донести эту правду через наше кино. Надеюсь, молодое поколение посмотрит на профессию пожарного новым взглядом и кто-то выберет для себя такой же достойный жизненный путь».
Премьера многосерийного фильма «Линия огня» состоится на телеканале НТВ 8 марта.
Алексей Барабаш, исполнитель главной роли: «Когда мне предложили сыграть пожарного, что настолько необычно и ново для нашего кино, отказаться от этой роли было просто нельзя. Подход был очень серьезный: удалось поработать в аппарате газодымозащитной службы, приходилось снимать в задымленных помещениях с реальным огнем и взрывами. Когда я надел боевку — специальное обмундирование пожарных, первая мысль была: „Как в этом вообще можно двигаться?“. Но через три дня я в ней уже бегал! Часто обращался к пожарным, просил объяснить и делать замечания, если я в чем-то ошибся. По моим внутренним ощущениям, у нас все получилось».
Съемки проходили в реальной пожарно-спасательной части Ярославля. В кадре появятся не только актеры, которые храбро осваивали нелегкий труд огнеборцев, но и профессиональные пожарные — личный состав действующей части города.
Александр Калугин, режиссер: «Мы сняли емкую, собранную историю. В ней все — товарищество, героизм, любовь, есть детективная линия, есть проблемы отцов и детей. Поэтому фильм получился очень человечный. Пожарные — это люди особой категории, которые знают цену словам „друг“ и „семья“. Мы, работая с ними бок о бок, научились у этих героических ребят какому-то иному пониманию жизни и постарались донести эту правду через наше кино. Надеюсь, молодое поколение посмотрит на профессию пожарного новым взглядом и кто-то выберет для себя такой же достойный жизненный путь».
Премьера многосерийного фильма «Линия огня» состоится на телеканале НТВ 8 марта.
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