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    Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности. Госдума, парламенты, Путин, рекорды, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПослание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности

    Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности

    13 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности

    Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности

    Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию почти два часа, побив рекорд продолжительности.

      Оглашение программного документа продолжалось 1 час и 55 минут, хотя изначально планировалось, что речь президента займет около 40 минут.

      До этого времени самым продолжительным послание Путина было в 2012 году — 1 час 21 минута. Дмитрий Медведев в 2009 году на посту президента РФ оглашал послание Федеральному собранию в течение 1 часа 40 минут.

      Первая часть нынешнего послания Путина была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая часть — вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. Впервые в истории оглашения посланий президента выступление сопровождалось инфографикой и видеороликами. В частности, присутствующим на гигантских экранах продемонстрировали возможности новейшего российского оружия. По этой причине церемония впервые проходила в выставочном центре «Манеж».

      Выступление прерывалось аплодисментами почти 60 раз.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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