Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности

Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию почти два часа, побив рекорд продолжительности.
Оглашение программного документа продолжалось 1 час и 55 минут, хотя изначально планировалось, что речь президента займет около 40 минут.
До этого времени самым продолжительным послание Путина было в 2012 году — 1 час 21 минута. Дмитрий Медведев в 2009 году на посту президента РФ оглашал послание Федеральному собранию в течение 1 часа 40 минут.
Первая часть нынешнего послания Путина была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая часть — вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. Впервые в истории оглашения посланий президента выступление сопровождалось инфографикой и видеороликами. В частности, присутствующим на гигантских экранах продемонстрировали возможности новейшего российского оружия. По этой причине церемония впервые проходила в выставочном центре «Манеж».
Выступление прерывалось аплодисментами почти 60 раз.
До этого времени самым продолжительным послание Путина было в 2012 году — 1 час 21 минута. Дмитрий Медведев в 2009 году на посту президента РФ оглашал послание Федеральному собранию в течение 1 часа 40 минут.
Первая часть нынешнего послания Путина была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая часть — вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. Впервые в истории оглашения посланий президента выступление сопровождалось инфографикой и видеороликами. В частности, присутствующим на гигантских экранах продемонстрировали возможности новейшего российского оружия. По этой причине церемония впервые проходила в выставочном центре «Манеж».
Выступление прерывалось аплодисментами почти 60 раз.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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