Путин: нужно создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем

Президент, выступая перед парламентариями в выставочном зале «Манеж», заявил, что за последние годы в России произошли такие перемены, на которые другим странам потребовались столетия.
В конце оглашения послания Федеральному собранию Путин отметил быстрые темпы развития России. При этом он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. Страна уверенно шла, идет и будет идти своим курсом, заявил глава государства.
Владимир Путин: «Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем».
Тогда, как считает Путин, предстоящее десятилетие, весь XXI век, станут временем наших побед и общего успеха.
Владимир Путин: «Я верю: так и будет».
Оглашение послания Федеральному собранию стало рекордным по времени — оно длилось 1 час и 55 минут. Значительную часть времени Путин уделил в выступлении вопросам социально-экономического развития, также особое внимание он обратил на усиление обороноспособности страны. Речь президента неоднократно прерывалась аплодисментами.
Примечательно, что выступление впервые прошло не в Кремле, а в выставочном зале «Манеж», кроме того, речь главы государства сопровождалась инфографикой и видеороликами.
Владимир Путин: «Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем».
Тогда, как считает Путин, предстоящее десятилетие, весь XXI век, станут временем наших побед и общего успеха.
Владимир Путин: «Я верю: так и будет».
Оглашение послания Федеральному собранию стало рекордным по времени — оно длилось 1 час и 55 минут. Значительную часть времени Путин уделил в выступлении вопросам социально-экономического развития, также особое внимание он обратил на усиление обороноспособности страны. Речь президента неоднократно прерывалась аплодисментами.
Примечательно, что выступление впервые прошло не в Кремле, а в выставочном зале «Манеж», кроме того, речь главы государства сопровождалась инфографикой и видеороликами.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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