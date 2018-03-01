Путин сформулировал ключевые экономические задачи нового правительства

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

: «Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства».Новое правительство РФ и ЦБ должны представить план по стимулированию инвестиций в российскую экономику, заявил Путин.: «Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Необходимо выйти на уровень, когда каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения».Кроме того, будущему правительству РФ необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост, подчеркнул президент.: «Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост».Еще один вектор развития экономического роста, по словам Путина, — это развитие малого и среднего предпринимательства. Его доля в ВВП России должна уже к 2025 году увеличиться до 40%, подчеркнул президент.