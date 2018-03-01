Путин сформулировал ключевые экономические задачи нового правительства

Достижение темпов роста российской экономики выше среднемировых должно стать ключевым ориентиром для работы нового правительства, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. При этом Путин назвал это не просто пожеланием, а базовым условием для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач.
Владимир Путин: «Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства».
Новое правительство РФ и ЦБ должны представить план по стимулированию инвестиций в российскую экономику, заявил Путин.
Владимир Путин: «Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Необходимо выйти на уровень, когда каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения».
Кроме того, будущему правительству РФ необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост».
Еще один вектор развития экономического роста, по словам Путина, — это развитие малого и среднего предпринимательства. Его доля в ВВП России должна уже к 2025 году увеличиться до 40%, подчеркнул президент.
Новое правительство РФ и ЦБ должны представить план по стимулированию инвестиций в российскую экономику, заявил Путин.
Владимир Путин: «Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Необходимо выйти на уровень, когда каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения».
Кроме того, будущему правительству РФ необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост».
Еще один вектор развития экономического роста, по словам Путина, — это развитие малого и среднего предпринимательства. Его доля в ВВП России должна уже к 2025 году увеличиться до 40%, подчеркнул президент.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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