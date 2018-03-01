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    Путин призвал продолжать борьбу с коррупцией с помощью цифровизации. Госдума, парламенты, Путин, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин призвал продолжать борьбу с коррупцией с помощью цифровизации

    Путин призвал продолжать борьбу с коррупцией с помощью цифровизации

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин призвал продолжать борьбу с коррупцией с помощью цифровизации

    Путин призвал продолжать борьбу с коррупцией с помощью цифровизации

    Путин призвал продолжать борьбу с коррупцией с помощью цифровизации
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Президент России, оглашая послание Федеральному собранию, затронул проблему коррупции в стране.

      Владимир Путин призвал продолжать бороться с коррупцией. Он подчеркнул, что уголовные нормы должны жестко действовать, когда речь идет о правах, жизни и здоровье граждан. Но Уголовный кодекс «должен перестать быть инструментом разбирательств между юридическими лицами».

      Также Путин, выступая перед парламентариями, отметил, что вся система госслужбы должна быть перестроена по принципам эффективности и нацеленности на результат. По его словам, в течение шести лет практически все госуслуги необходимо перевести в режим реального времени с использованием дистанционных сервисов, а документооборот между государственными структурами — на цифровые формы. Президент высказал мнение, что цифровизация работы властей позволит повысить прозрачность и бороться с коррупцией.

      Владимир Путин: «Цифровизация системы госуправления, повышение ее прозрачности — это мощный фактор в противодействии коррупции».

      При этом глава государства заявил, что не может не отметить: подавляющее большинство людей, работающих в системе управления государством, — порядочные, честные и нацеленные на результат люди.

      НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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