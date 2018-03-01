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2 марта, 12:00
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    Путин предложил облегчить процедуру получения гражданства РФ

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин предложил облегчить процедуру получения гражданства РФ

    Путин предложил облегчить процедуру получения гражданства РФ

    Путин предложил облегчить процедуру получения гражданства РФ
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия за последние годы нарастила потенциал в научной сфере, но необходимо реформировать процедуру получения гражданства для иностранных специалистов, которые нужны стране.

    Владимир Путин предложил реформировать процедуру предоставления российского гражданства. По его словам, упор надо сделать на привлечение талантливых специалистов из-за рубежа, которые нужны России.

    Владимир Путин: «Считаю, что надо серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: молодых, здоровых, хорошо образованных людях».

    Как он отметил, для таких кадров нужно облегчить систему предоставления российского гражданства.

    НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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