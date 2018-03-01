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    Путин призвал снять все барьеры для развития искусственного интеллекта и цифровых платформ. инновации, Путин, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин призвал снять все барьеры для развития искусственного интеллекта и цифровых платформ

    Путин призвал снять все барьеры для развития искусственного интеллекта и цифровых платформ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин призвал снять все барьеры для развития искусственного интеллекта и цифровых платформ

    Путин призвал снять все барьеры для развития искусственного интеллекта и цифровых платформ

    Путин призвал снять все барьеры для развития искусственного интеллекта и цифровых платформ
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • В России необходимо в кратчайшие сроки создать законодательную базу и снять все барьеры для разработки и применения робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

      Владимир Путин, президент РФ: «В ближайшее время нам нужно создать передовую законодательную базу, снять все барьеры с разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться».

      Путин также призвал формировать собственные цифровые платформы, совместимые с глобальным информационным пространством.

      Владимир Путин: «Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые и биологические услуги, в том числе с использованием технологии распределенного реестра, что очень важно для финансовых транзакций».

      Президент подчеркнул, что страна обязана поддерживать высокотехнологические компании, создать благоприятную среду для стартапов. Речь, по словам Путина, идет об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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