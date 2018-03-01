Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные комплексы

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Путин предложил создать в регионах <nobr>культурно-образовательные</nobr> комплексы

    Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные комплексы

    Путин предложил создать в регионах <nobr>культурно-образовательные</nobr> комплексы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Президент России Владимир Путин предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных комплексов, которые бы включали в себя концертные залы, выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.

    Владимир Путин, президент РФ: «Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных музейных комплексов, они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать столько произведений искусства?»

    Путин подчеркнул, что эти комплексы должны стать «настоящим центром культурной жизни», которые были бы открыты для людей всех возрастов.

    Владимир Путин: «Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем другие регионы и города страны».

    НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

    Новости по теме

    Послание президента — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru