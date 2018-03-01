Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные комплексы

Президент России Владимир Путин предложил запустить программу создания в регионах
культурно-образовательных комплексов, которые бы включали в себя концертные залы, выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.
Владимир Путин, президент РФ: «Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных музейных комплексов, они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать столько произведений искусства?»
Путин подчеркнул, что эти комплексы должны стать «настоящим центром культурной жизни», которые были бы открыты для людей всех возрастов.
Владимир Путин: «Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем другие регионы и города страны».
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Путин подчеркнул, что эти комплексы должны стать «настоящим центром культурной жизни», которые были бы открыты для людей всех возрастов.
Владимир Путин: «Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем другие регионы и города страны».
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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