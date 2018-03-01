Путин: России нужна общенациональная программа борьбы с онкологией

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

: «Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека».Президент также заявил, что каждому россиянину необходимо предоставить возможность для ежегодной диспансеризации.: «Важнейшая задача — это профилактика заболеваний. В 90-е годы такая работа практически не велась, мы начали ее восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам возможность не менее одного раза в год пройти профилактический осмотр».Он отметил, что «это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному здоровью». По словам президента, современная диагностика «позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы».Путин также поставил задачу добиться роста расходов на здравоохранение до 5% внутреннего валового продукта, используя такие источники финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост.: «В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5% ВВП. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост».Кроме того, Путин раскритиковал оптимизацию региональной сети лечебных учреждений. Президент отметил: она привела к тому, что жители малых поселков и сел практически остались без возможности получить медицинскую помощь.: «За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения, но в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись».Он рассказал, что начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и селах, при этом не предоставив людям никакой альтернативы.: «Оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: „поезжайте в город, там лечитесь“. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, об их интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в какой-либо другой сфере».Путин заявил, что в течение 2018–2020 годов в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек необходимо создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы со всем необходимым диагностическим оборудованием.