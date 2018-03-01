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    Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в Интернет. Госдума, Интернет, парламенты, президент РФ, Путин, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в Интернет

    Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в Интернет

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в Интернет

    Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в Интернет

    Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в Интернет
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, рассказал о значимости развития телекоммуникационных технологий.

      Президент в ходе выступления в выставочном зале «Манеж» заявил, что Россия должна стать одним из мировых центров в сфере хранения так называемых больших данных. Кроме того, с помощью распределенной генерации нужно решить вопрос электроснабжения отдаленных территорий. По его словам, всю территорию страны необходимо «прошить» современными коммуникациями.

      Владимир Путин: «Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны нам нужно буквально „прошить“ всю территорию России современными коммуникациями».

      Также глава государства заявил, что в перспективе ближайших шести лет в России должен быть обеспечен повсеместный доступ к высокоскоростному Интернету. Это позволит открыть для россиян цифровой мир во всеми его преимуществами.

      Владимир Путин: «К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в Интернет».

      НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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