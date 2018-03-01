«Мы так не договаривались»: Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до
7–8%, стремиться нужно к 7%, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
Владимир Путин, президент РФ: «В прошлом году выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость и другие условия кредита индивидуальные, но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7–8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%».
Кроме того, глава государства рассказал про объемы строительства в стране. По словам Путина, сегодня в России ежегодно строится около 80 млн квадратных метров жилья. Президент призвал взять «новую высоту и увеличить эту цифру до 120 млн квадратных метров в год».
Также Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество, поскольку кадастровая стоимость превышает рыночную, решение должно быть принято в ближайшие полгода.
Владимир Путин: «Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале коллеги, убеждали меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, вы говорили что старые, устаревшие оценки БТИ (бюро технической инвентаризации — ред.) — это анахронизм. Но в реальности что оказалось? Что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали».
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Кроме того, глава государства рассказал про объемы строительства в стране. По словам Путина, сегодня в России ежегодно строится около 80 млн квадратных метров жилья. Президент призвал взять «новую высоту и увеличить эту цифру до 120 млн квадратных метров в год».
Также Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество, поскольку кадастровая стоимость превышает рыночную, решение должно быть принято в ближайшие полгода.
Владимир Путин: «Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале коллеги, убеждали меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, вы говорили что старые, устаревшие оценки БТИ (бюро технической инвентаризации — ред.) — это анахронизм. Но в реальности что оказалось? Что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали».
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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