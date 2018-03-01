Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    «Мы так не договаривались»: Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    «Мы так не договаривались»: Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество

    «Мы так не договаривались»: Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество

    «Мы так не договаривались»: Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7–8%, стремиться нужно к 7%, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

    Владимир Путин, президент РФ: «В прошлом году выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость и другие условия кредита индивидуальные, но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7–8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%».

    Кроме того, глава государства рассказал про объемы строительства в стране. По словам Путина, сегодня в России ежегодно строится около 80 млн квадратных метров жилья. Президент призвал взять «новую высоту и увеличить эту цифру до 120 млн квадратных метров в год».

    Также Путин потребовал уточнить расчет налога на имущество, поскольку кадастровая стоимость превышает рыночную, решение должно быть принято в ближайшие полгода.

    Владимир Путин: «Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале коллеги, убеждали меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, вы говорили что старые, устаревшие оценки БТИ (бюро технической инвентаризации — ред.) — это анахронизм. Но в реальности что оказалось? Что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали».

    НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

    Новости по теме

    Послание президента — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru