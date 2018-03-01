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    Путин призвал обеспечить рост пенсий

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    Путин призвал обеспечить рост пенсий

    Путин призвал обеспечить рост пенсий

    Путин призвал обеспечить рост пенсий

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно добиться повышения размеров пенсии, регулярно ее индексировать на уровень выше темпов инфляции.

    Владимир Путин: «Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию».

    Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент также указал на необходимость повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помогать тем, кто остался одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Путин отметил, что специальная программа системной поддержки и повышения качества жизни пенсионеров должна быть подготовлена новым кабинетом министров.

    Владимир Путин: «Новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения».

    Президент также отметил, что средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет к концу следующего десятилетия.

    Владимир Путин: «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня — к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран „80+“, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия».

    Он рассказал, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире.

    Владимир Путин: «Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Этого, конечно, не достаточно».

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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