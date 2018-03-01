Путин призвал обеспечить рост пенсий

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

: «Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию».Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент также указал на необходимость повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помогать тем, кто остался одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Путин отметил, что специальная программа системной поддержки и повышения качества жизни пенсионеров должна быть подготовлена новым кабинетом министров.: «Новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения».Президент также отметил, что средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет к концу следующего десятилетия.: «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня — к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран „80+“, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия».Он рассказал, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире.: «Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Этого, конечно, не достаточно».