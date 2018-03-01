Путин поставил задачу за шесть лет снизить уровень бедности в России вдвое

Ключевая задача руководства России на ближайшие шесть лет — снижение уровня бедности в стране как минимум вдвое, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
В десятилетней перспективе Путин поставил задачу обеспечить устойчивый рост доходов и качества жизни россиян.
Владимир Путин, президент РФ: «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет — как минимум вдвое снизить уровень бедности».
Путин признал, что задача обеспечения качества жизни и благосостояния людей еще далека от выполнения, и призвал совершить в этом направлении «решительный прорыв».
Владимир Путин: «Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».
Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 42 миллиона человек — почти 30% населения страны, а к 2012 году этот уровень снизился до 10%.
Владимир Путин: «Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно. Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырёх миллионов человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы».
Владимир Путин, президент РФ: «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет — как минимум вдвое снизить уровень бедности».
Путин признал, что задача обеспечения качества жизни и благосостояния людей еще далека от выполнения, и призвал совершить в этом направлении «решительный прорыв».
Владимир Путин: «Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».
Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 42 миллиона человек — почти 30% населения страны, а к 2012 году этот уровень снизился до 10%.
Владимир Путин: «Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно. Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырёх миллионов человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы».
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
Комментарии