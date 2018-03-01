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    Путин поставил задачу за шесть лет снизить уровень бедности в России вдвое

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин поставил задачу за шесть лет снизить уровень бедности в России вдвое

    Путин поставил задачу за шесть лет снизить уровень бедности в России вдвое

    Путин поставил задачу за шесть лет снизить уровень бедности в России вдвое
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Ключевая задача руководства России на ближайшие шесть лет — снижение уровня бедности в стране как минимум вдвое, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    В десятилетней перспективе Путин поставил задачу обеспечить устойчивый рост доходов и качества жизни россиян.

    Владимир Путин, президент РФ: «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет — как минимум вдвое снизить уровень бедности».

    Путин признал, что задача обеспечения качества жизни и благосостояния людей еще далека от выполнения, и призвал совершить в этом направлении «решительный прорыв».

    Владимир Путин: «Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».

    Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 42 миллиона человек — почти 30% населения страны, а к 2012 году этот уровень снизился до 10%.

    Владимир Путин: «Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно. Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырёх миллионов человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы».

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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