Московского адвоката задержали за подготовку убийства

Столичный адвокат Максим Косарев обвиняется в подготовке к убийству. По версии следствия, он задолжал партнеру 20 миллионов рублей и не захотел их возвращать.

Члена адвокатской палаты Москвы подозревают в приготовлении к убийству. Бойцы Росгвардии задержали мужчину в его квартире. Там он, по данным оперативников, не только жил, но и назначал встречи с клиентами. Но, разумеется, к визиту силовиков адвокат готов не был.



В столь нервной обстановке адвокат не сразу смог сориентироваться в том, как вести себя и как отвечать на вопросы силовиков. И потому воспользовался методикой полного отрицания: мол, вообще знать не знает, в чем провинился.



Впрочем, следователи быстро отыскали в доме адвоката все, что он использовал для приготовления к совершению преступления. И поскольку доказательств у сотрудников СК оказалось более чем достаточно, у суда не возникло вопросов, какую меру пресечения избрать обвиняемому.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Задержанному мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».