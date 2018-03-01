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2 марта, 12:00
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    Московского адвоката задержали за подготовку убийства. задержание, Москва, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковского адвоката задержали за подготовку убийства

    Московского адвоката задержали за подготовку убийства

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    Московского адвоката задержали за подготовку убийства

    Московского адвоката задержали за подготовку убийства

    Московского адвоката задержали за подготовку убийства

      Столичный адвокат Максим Косарев обвиняется в подготовке к убийству. По версии следствия, он задолжал партнеру 20 миллионов рублей и не захотел их возвращать.

      Члена адвокатской палаты Москвы подозревают в приготовлении к убийству. Бойцы Росгвардии задержали мужчину в его квартире. Там он, по данным оперативников, не только жил, но и назначал встречи с клиентами. Но, разумеется, к визиту силовиков адвокат готов не был.

      В столь нервной обстановке адвокат не сразу смог сориентироваться в том, как вести себя и как отвечать на вопросы силовиков. И потому воспользовался методикой полного отрицания: мол, вообще знать не знает, в чем провинился.

      Впрочем, следователи быстро отыскали в доме адвоката все, что он использовал для приготовления к совершению преступления. И поскольку доказательств у сотрудников СК оказалось более чем достаточно, у суда не возникло вопросов, какую меру пресечения избрать обвиняемому.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Задержанному мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

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