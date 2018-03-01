Платье, шпильки и макияж помогли полицейским вызволить львицу из рабства

Операцию в свете софитов и под прикрытием платья, шпилек и макияжа провели полицейские. Сотрудница МВД приняла участие в фотосессии с львицей. Главной задачей было спасти хищницу из рабства. Львицу держали прямо в студии.

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Москва

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Не работа, а сплошное удовольствие. Вместо кителя с погонами — легкое платье, каблуки, а главное — прическа с макияжем, сделанные профессионалами. Все старания ради экзотических снимков со львенком. И все затраты ее начальство взяло на себя. Ведь стройная шатенка — оперативник под прикрытием. А фотосессия — полицейская операция.



Стражи порядка разыграли небольшой спектакль, чтобы с поличным задержать владельца маленького хищника. Оперативная сотрудница справилась с ролью отлично: бизнесмен понял, что попался, только когда красивая клиентка показала удостоверение сотрудника МВД. Ему ничего не оставалось, как признаться, что документов на дикую кошку нет.



Совсем недавно Сеть пестрела объявлениями, зазывающими сделать снимок с хищницей. Львицу мужчина купил у знакомого и решил подзаработать. За определенную плату был готов привезти экзотического питомца в любую точку Москвы. Разумеется, отбоя от желающих не было.



По словам дрессировщика Михаила Зарецкого, то, что во время фотосессии львица ни на кого не набросилась, большая удача. Несмотря на юный возраст, та могла нанести серьезные травмы людям, которые безбоязненно брали животное на руки.



Теперь изъятой полицейскими хищнице приходится адаптироваться к новым условиям. В теплой комнате центра передержки она чувствует себя вполне комфортно: то вальяжно разгуливает по дивану, то укладывается поудобнее на мягкую подушку. Львицу в ближайшее время обследуют ветеринары и сделают необходимые прививки. А после обязательного 40-дневного карантина хищнице помогут обрести новых хозяев. Ее готовы отдать и в частные добрые руки.