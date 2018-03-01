«Однажды…» на НТВ: рецепт молодости Кирилла Набутова, нелегкая жизнь Павла Артемьева и последняя любовь Софико Чиаурели

В субботу, 3 марта, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся знаменитый спортивный комментатор Кирилл Набутов и популярный артист Павел Артемьев, также телезрители смогут увидеть специальный сюжет, посвященный памяти известной актрисы Софико Чиаурели.
В гостях у программы известного тележурналиста Сергея Майорова — один из самых узнаваемых голосов спортивного телевидения России, комментатор и телеведущий Кирилл Набутов. Он расскажет о работе в 90-е годы, которые открыли большие возможности перед людьми, создававшими новое телевидение, и объяснит, почему считал, что не сможет дорасти до уровня мастерства знаменитого отца в жанре спортивного комментария. Также Кирилл Набутов поделится откровенными подробностями о проблемах со здоровьем, отношением к возрасту и собственным пониманием счастья, а также признается, что завидует молодости своего сына-преемника Виктора, и откроет тайну необычного хобби.
О своем «Однажды…» расскажет и популярный музыкант, певец и актер Павел Артемьев. Артист вспомнит первый заработок и опыт съемок в качестве модели, обучение в Италии и жизнь на потрясающем озере Комо, красоту которого не ценил в то время, а также мучительное избавление от дефектов речи. Павел неожиданно отзовется о «Фабрике звезд», благодаря которой получил широкую известность и стал мечтой многих девушек страны. Помимо этого, певец поделится подробностями нелегкой жизни востребованного артиста и признается: ему есть куда стремиться.
Также телезрители НТВ получат возможность вспомнить народную артистку Грузии и Армении, лауреата Государственной премии СССР Софико Чиаурели, которой не стало 10 лет назад. В интервью актриса рассказывает о своих знаменитых родителях и доме в родной Грузии, рассуждает о любви и вспоминает два счастливых брака, а также упоминает важные семейные традиции и говорит о знаковых событиях ее жизни.
Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru каждую субботу в 16:20.
О своем «Однажды…» расскажет и популярный музыкант, певец и актер Павел Артемьев. Артист вспомнит первый заработок и опыт съемок в качестве модели, обучение в Италии и жизнь на потрясающем озере Комо, красоту которого не ценил в то время, а также мучительное избавление от дефектов речи. Павел неожиданно отзовется о «Фабрике звезд», благодаря которой получил широкую известность и стал мечтой многих девушек страны. Помимо этого, певец поделится подробностями нелегкой жизни востребованного артиста и признается: ему есть куда стремиться.
Также телезрители НТВ получат возможность вспомнить народную артистку Грузии и Армении, лауреата Государственной премии СССР Софико Чиаурели, которой не стало 10 лет назад. В интервью актриса рассказывает о своих знаменитых родителях и доме в родной Грузии, рассуждает о любви и вспоминает два счастливых брака, а также упоминает важные семейные традиции и говорит о знаковых событиях ее жизни.
Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru каждую субботу в 16:20.
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