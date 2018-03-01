Роскомнадзор предупредил о рисках при установке приложения GetContact

Роскомнадзор проверяет набравшее популярность приложение для смартфонов GetContact. Оно показывает, под каким именем ты сохранен в телефоне у своих друзей и знакомых.

С начала недели приложение GetContact вышло в лидеры по скачиванию в российском App Store. Установив его, пользователь может узнать, кто звонит с неизвестного номера, а также разведать, под какими именем он сохранен в списке контактов других людей.



В пользовательском соглашении сказано, что GetContact может делиться с третьей стороной любой персональной информацией. Как проверила редакция НТВ, в базе оказались даже номера тех, кто не регистрировался в этом сервисе, а просто был у кого-то в записной книжке.



В Роскомнадзоре объясняют, что, устанавливая подобные приложения, пользователь предоставляет все личные данные со своего телефона и затем они могут оказаться в руках коллекторов и мошенников.