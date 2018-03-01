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2 марта, 12:00
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    Акробат Ник Валленда выполнил новый опасный трюк: видео. США, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАкробат Ник Валленда выполнил новый опасный трюк: видео

    Акробат Ник Валленда выполнил новый опасный трюк: видео

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    Акробат Ник Валленда выполнил новый опасный трюк: видео

    Акробат Ник Валленда выполнил новый опасный трюк: видео

    Акробат Ник Валленда выполнил новый опасный трюк: видео

      Знаменитый американский акробат Ник Валленда прошел по канату между двумя зданиями.

      Трос натянули на высоте 30 метров в Национальной гавани в Мэриленде. При этом Валленда не использовал никакой страховки, только шест для баланса. Внизу также не было сетки на случай, если канатоходец упадет.

      Несколько раз он заставил понервничать тех, кто поддерживал его на земле. Но в итоге трюк удался. И он — не самый экстремальный в карьере Валленды. За акробатом — шесть рекордов Гиннесса. Он уже проходил по канату через Ниагарский водопад и Гранд-Каньон.

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