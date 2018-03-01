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    На российских заводах могут ввести тест на алкоголь и наркотики

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    На российских заводах могут ввести тест на алкоголь и наркотики

    На российских заводах могут ввести тест на алкоголь и наркотики

    В России могут ввести добровольное тестирование на алкоголь и наркотические вещества на рабочих местах.

    Об этом рассказал «Известиям» главный психиатр-нарколог Минздрава России России Евгений Брюн.

    Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог Минздрава России: «Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, ещё на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу… Всё будет добровольным».

    По его словам, идея состоит в том, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике пьянства и курения. В частности, каждый сотрудник должен дать обязательство не употреблять алкоголь или табак на рабочем месте и проходить обследования по требованию администрации.

    Брюн также подчеркнул, что сотрудники, которые лечатся от зависимости, должны быть защищены от увольнения.

    Специалист добавил, что ежегодно из-за алкоголя и наркотиков «страна теряет до 5% ВВП».

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