Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными

Во Франции депутаты провели ночь на улице рядом с бездомными. Народные избранники решили заночевать на Аустерлицком вокзале Парижа.
Впрочем, заснуть им так и не удалось. Чиновников, накрывшихся одеялами, тут же окружили журналисты. На вопрос, что заставило депутатов пойти на такой нестандартный шаг, они ответили — солидарность!
На протяжении долгих лет руководство Парижа не может решить одну из главных городских проблем. На улицах обитают около пяти тысяч бездомных. Принять всех не могут даже многочисленные приюты. В начале февраля, когда в Европу пришли аномальные морозы, правительство объявило о создании дополнительных спальных мест, но и это не помогло.
Жертвами морозов стали уже 13 человек. Этой ночью температура в Париже опустилась до минус десяти.
На протяжении долгих лет руководство Парижа не может решить одну из главных городских проблем. На улицах обитают около пяти тысяч бездомных. Принять всех не могут даже многочисленные приюты. В начале февраля, когда в Европу пришли аномальные морозы, правительство объявило о создании дополнительных спальных мест, но и это не помогло.
Жертвами морозов стали уже 13 человек. Этой ночью температура в Париже опустилась до минус десяти.
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