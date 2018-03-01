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1 марта, 12:00
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    Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными. Франция, бомжи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФранцузские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными

    Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными

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    • Фото: @azizdanslemetro / twitter.com
    Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными

    Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными

    Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными
    • Фото: @azizdanslemetro / twitter.com

      • Во Франции депутаты провели ночь на улице рядом с бездомными. Народные избранники решили заночевать на Аустерлицком вокзале Парижа.

      Впрочем, заснуть им так и не удалось. Чиновников, накрывшихся одеялами, тут же окружили журналисты. На вопрос, что заставило депутатов пойти на такой нестандартный шаг, они ответили — солидарность!

      На протяжении долгих лет руководство Парижа не может решить одну из главных городских проблем. На улицах обитают около пяти тысяч бездомных. Принять всех не могут даже многочисленные приюты. В начале февраля, когда в Европу пришли аномальные морозы, правительство объявило о создании дополнительных спальных мест, но и это не помогло.

      Жертвами морозов стали уже 13 человек. Этой ночью температура в Париже опустилась до минус десяти.

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