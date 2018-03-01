Французские чиновники заночевали на улице из солидарности с бездомными

Во Франции депутаты провели ночь на улице рядом с бездомными. Народные избранники решили заночевать на Аустерлицком вокзале Парижа.

354 бомжи

Франция

Впрочем, заснуть им так и не удалось. Чиновников, накрывшихся одеялами, тут же окружили журналисты. На вопрос, что заставило депутатов пойти на такой нестандартный шаг, они ответили — солидарность!



На протяжении долгих лет руководство Парижа не может решить одну из главных городских проблем. На улицах обитают около пяти тысяч бездомных. Принять всех не могут даже многочисленные приюты. В начале февраля, когда в Европу пришли аномальные морозы, правительство объявило о создании дополнительных спальных мест, но и это не помогло.



Жертвами морозов стали уже 13 человек. Этой ночью температура в Париже опустилась до минус десяти.

