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    Арены к бою: в России сдают стадионы к ЧМ-2018. спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрены к бою: в России сдают стадионы к ЧМ-2018

    Арены к бою: в России сдают стадионы к ЧМ-2018

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    Арены к бою: в России сдают стадионы к ЧМ-2018

    Арены к бою: в России сдают стадионы к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Сегодня важный день для участников будущего чемпионата мира по футболу и болельщиков. Настал тот самый час икс, когда по всей стране сдаются арены для предстоящих соревнований.

      Накануне в Сочи прошел семинар, на который приехали делегаты всех 32 стран — участниц мундиаля. Представители оргкомитета и ФИФА осмотрели стадион ФИШТ и обсудили вопросы подготовки к турниру. И, как заявил председатель оргкомитета, все стадионы, кроме самарского, будут сданы в срок. А работы на «Самара Арене» планируют завершить к 1 апреля.

      Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: «Конечно, вызывает определенные эмоции задержка стадиона в Самаре. Но при этом отставание компенсируется, и очень интенсивно. Мы видим, какими темпами ведутся работы, и у нас нет сомнений, что стадион скоро будет сдан».

      Обликом стадионов и инфраструктурой будущего чемпионата остались довольны все страны. После ввода в эксплуатацию на каждой из арен пройдут тестовые матчи, их график уже согласован.


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