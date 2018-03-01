Арены к бою: в России сдают стадионы к ЧМ-2018

Сегодня важный день для участников будущего чемпионата мира по футболу и болельщиков. Настал тот самый час икс, когда по всей стране сдаются арены для предстоящих соревнований.

482 спорт

футбол

Накануне в Сочи прошел семинар, на который приехали делегаты всех 32 стран — участниц мундиаля. Представители оргкомитета и ФИФА осмотрели стадион ФИШТ и обсудили вопросы подготовки к турниру. И, как заявил председатель оргкомитета, все стадионы, кроме самарского, будут сданы в срок. А работы на «Самара Арене» планируют завершить к 1 апреля.



Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: «Конечно, вызывает определенные эмоции задержка стадиона в Самаре. Но при этом отставание компенсируется, и очень интенсивно. Мы видим, какими темпами ведутся работы, и у нас нет сомнений, что стадион скоро будет сдан».



Обликом стадионов и инфраструктурой будущего чемпионата остались довольны все страны. После ввода в эксплуатацию на каждой из арен пройдут тестовые матчи, их график уже согласован.





