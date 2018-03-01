СМИ узнали секрет успеха Илона Маска

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск игнорирует большинство телефонных звонков, не тратит много времени на электронную почту и спит по шесть часов в день.
Главный принцип Маска — не тратить время напрасно. Поэтому бизнесмен старается решать вопросы один за другим, уделяя каждому не больше пяти минут. Это касается даже обеда, кроме того, прием пищи Маск часто совмещает с деловыми встречами.
При этом по данным The Independent, Маск работает от 85 до 100 часов, и 80% рабочего времени отводит непосредственно инженерному проектированию.
Одним из последних достижений Маска стал запуск компанией SpaceX ракеты Falcon 9 со спутниками, которые должны дать доступ к Интернету всем жителям Земли. В рамках проекта Маск планирует вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.
При этом по данным The Independent, Маск работает от 85 до 100 часов, и 80% рабочего времени отводит непосредственно инженерному проектированию.
Одним из последних достижений Маска стал запуск компанией SpaceX ракеты Falcon 9 со спутниками, которые должны дать доступ к Интернету всем жителям Земли. В рамках проекта Маск планирует вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.
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