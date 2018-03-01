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    Умер Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут»

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    • Фото: @PedroPinaLoredo / twitter.com
    Умер Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут»

    Умер Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут»

    Умер Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут»
  • Фото: @PedroPinaLoredo / twitter.com

    • Мексиканский актер Рохелио Герра, прославившийся благодаря сериалу «Богатые тоже плачут», скончался в Мексике в возрасте 81 года.

    О смерти актера сообщили в Twitter Национальной ассоциации актеров Мексики. О том, как умер актер и где он будет похоронен, пока не сообщается.

    Рохелио Герра — актер театра, кино, телевидения и дубляжа. Российским зрителям заполнился по главной роли Луиса Альберто Сальватьерры в телесериале «Богатые тоже плачут». Последний фильм с участием Рохелио Герры вышел на мексиканские экраны в 2011 году.

    По некоторым данным, актер страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить, сообщает ТАСС.

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