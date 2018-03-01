«Европа несет большие потери»: швейцарский политик выступил за отмену антироссийских санкций

Европейские политики все чаще в открытую выступают против антироссийских санкций и призывают чуть ли не к бунту против давления США. В первую очередь потому, что убытки Старого Света от потери российского рынка уже исчисляются миллиардами евро.
Вице-президент Народной партии Швейцарии Оскар Фрейзингер тоже убежден, что антироссийские санкции необходимо отменить. Об этом он заявил в интервью «Итогам дня».
По мнению Фрейзингера, антироссийские санкции нужны только США, чтобы усилить свои позиции и помешать западной Европе и России стать экономическими партнерами.
Оскар Фрейзингер, вице-президент Народной партии Швейцарии: «Санкции — это неприемлемо, когда речь идет об отношениях двух суверенных свободных государств. Санкции всегда вводятся более сильной стороной против более слабой. И в этом смысле блок силы НАТО вводит санкции против России — другой силы, которую хочет ослабить. Это запугивание, а не справедливость. Американцам нужно усилить свои позиции как глобальной силы, а другие страны НАТО обязаны за ними следовать. Но на самом деле они наказывают сами себя и несут большие потери, потому что США не дают западной Европе и русским стать близкими партнерами в экономическом плане».
При этом Фрейзингер заявил, что большинство европейских стран боятся ответной реакции США и потому не могут пока в открытую выступить за отмену ограничений.
Оскар Фрейзингер: «Большинство европейских стран боятся силы американцев. США создали систему глобального контроля за экономикой по всей планете. И если вы не играете по их правилам, они вводят против вас санкции. Потери могут быть очень большими для Франции, Германии, Англии и других. К тому же они не посмеют сопротивляться этой американской политике, потому что находятся в одном блоке силы. Хотя по отдельности все они очень заинтересованы в развитии финансовых и экономических отношений с Россией».
Подробности — в программе «Итоги дня».
Оскар Фрейзингер, вице-президент Народной партии Швейцарии: «Санкции — это неприемлемо, когда речь идет об отношениях двух суверенных свободных государств. Санкции всегда вводятся более сильной стороной против более слабой. И в этом смысле блок силы НАТО вводит санкции против России — другой силы, которую хочет ослабить. Это запугивание, а не справедливость. Американцам нужно усилить свои позиции как глобальной силы, а другие страны НАТО обязаны за ними следовать. Но на самом деле они наказывают сами себя и несут большие потери, потому что США не дают западной Европе и русским стать близкими партнерами в экономическом плане».
При этом Фрейзингер заявил, что большинство европейских стран боятся ответной реакции США и потому не могут пока в открытую выступить за отмену ограничений.
Оскар Фрейзингер: «Большинство европейских стран боятся силы американцев. США создали систему глобального контроля за экономикой по всей планете. И если вы не играете по их правилам, они вводят против вас санкции. Потери могут быть очень большими для Франции, Германии, Англии и других. К тому же они не посмеют сопротивляться этой американской политике, потому что находятся в одном блоке силы. Хотя по отдельности все они очень заинтересованы в развитии финансовых и экономических отношений с Россией».
Подробности — в программе «Итоги дня».
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