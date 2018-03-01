Неуправляемая сила: как ветераны АТО стали смертельной опасностью для обычных украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко внес в Раду законопроект о национальной безопасности. Он должен стать важнейшим шагом на пути страны в НАТО. Однако эксперты отмечают, что с учетом всех требований альянса Киев вряд ли может всерьез на что-то рассчитывать в ближайшие 20 лет. Тем не менее, Рада намерена рассмотреть документ в неотложном порядке.

По американскому образцу Порошенко планирует сформировать и новое министерство — по делам ветеранов, в том числе и антитеррористической операции, как Киев называет войну в Донбассе.



Те, кто возвращается с юго-востока, настроены явно не мирно. Совсем недавно ветераны АТО митинговали у стен правительства, требуя всех обещанных гарантий. И грозили «вынести всех из кабинетов вперед ногами».



Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Петрушко, ветеранов АТО на Украине больше трехсот тысяч человек. С одной стороны, они считают себя элитой, а с другой — вечно обижены. Причем обижены на всех — и на власть, и на бывших комбатов, и даже на водителей маршруток, которые высаживают их за неоплаченный проезд.



Вот только главный военный психиатр Украины назвал участников боевых действий угрозой даже для собственных семей. За что, кстати, уже поплатился должностью. Но не согласиться с его высказываем сложно. Хотя бы потому, что в руках у не всегда адекватных атошников арсеналы не зарегистрированного оружия.



Буквально пару недель назад вернувшемуся с войны атошнику сделали замечание на остановке: мол, нужно соблюдать очередь. Вояка тут же взялся за нож. Убитым оказался известный киевский повар Руслан Юрченко. Но несколько ударов ножом и перерезанное горло суд посчитал самообороной и отпустил отморозка на свободу. Безнаказанность, пожалуй, главный спусковой крючок всего произвола на Украине.



Недавно в украинском МВД подсчитали и ужаснулись: сотни так называемых ветеранов почти ежедневно грабят магазины, подрывают банкоматы, устраивают перестрелки в ресторанах. Еще год назад таких преступлений было в три раза меньше. А те, кто еще не докатился до криминала, становятся участниками факельных шествий, скандируют за Бандеру и готовы пойти войной на Порошенко.



Олег Соскин, политолог, Украина: «Порошенко пытается создать для себя важную структуру, которая будет контролировать всех ветеранов, и одеть на них уздечку. Потому что ветераны сегодня являются неконтролируемой силой, которая противостоит всем новым полицейским объединениям, которые финансируются США».



Удивительно, что до сих пор судьба ветеранов никого особо беспокоила. Разве что западные кураторы намекнули Порошенко, что с войной пора заканчивать. А это значит, что с фронта скоро потянутся вереницы таких неуправляемых героев.