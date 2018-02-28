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    Ученые выяснили, где в Солнечной системе можно найти жизнь

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    Ученые выяснили, где в Солнечной системе можно найти жизнь

    Ученые выяснили, где в Солнечной системе можно найти жизнь

    Ученые выяснили, где в Солнечной системе можно найти жизнь
  • Фото: Reuters © 2018

    • Ученые из Германии и Австрии пришли к выводу, что внеземная жизнь может существовать в пределах Солнечной системы, на одном из спутников Сатурна.

    Исследователи полагают, что один из спутников Сатурна — Энцелада — может быть обитаем. Спутник покрыт льдом, под которым находится океан. В таких условиях могут существовать археи — одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, сообщает портал Phys.org.

    Археи вида Methanothermococcus okinawensis обитают вблизи гидротермальных источников на морском дне. Они перерабатывают углекислый газ и водород в метан. А следы метана ранее были найдены в испарениях из трещин на поверхности Энцелада. По мнению ученых, часть газа могли произвести как раз эти микроорганизмы.

    Однако это указывает лишь на теоретическую возможность наличия микроорганизмов на спутнике Сатурна. Утверждать, что спутник обитаем, пока нельзя, передает РИА Новости.


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