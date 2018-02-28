Петербуржец устроил бойню под Володарским мостом

Обыденный дорожный инцидент на Октябрьской набережной едва не стоил жизни двум мужчинам и полицейскому.
Сегодня вечером очевидцы в соцсетях сообщили о перестрелке на Октябрьской набережной. Выяснилось, что причиной разборки стало ДТП, произошедшее несколькими минутами ранее. Женщина на Volkswagen Golf врезалась в Volvo, в котором находились двое мужчин.
Они указали даме, что в аварии виновата она. Но женщина не стала звонить в ГИБДД, а набрала номер своего мужа. Тот явился на место аварии с дробовиком и выпустил четыре пули по «обидчикам», передает «Фонтанка».
К счастью, полицию вызвали очевидцы. Первым на место подъехал замначальника отдела уголовного розыска УМВД Невского района Дмитрий Воропаев. Стрелок не успел покинуть место происшествия. Полицейский предложил ему сдаться. Однако неадекватный мужчина направил ружье на стража порядка. В итоге офицер после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь на поражение.
Стрелок получил ранение и был госпитализирован. Также в больницу доставлены и жертвы отелло. Сейчас на месте ЧП работают оперативники угро и Следственный комитет. Дежурный экипаж ДПС оцепил участок набережной, где случились авария с перестрелкой.
Они указали даме, что в аварии виновата она. Но женщина не стала звонить в ГИБДД, а набрала номер своего мужа. Тот явился на место аварии с дробовиком и выпустил четыре пули по «обидчикам», передает «Фонтанка».
К счастью, полицию вызвали очевидцы. Первым на место подъехал замначальника отдела уголовного розыска УМВД Невского района Дмитрий Воропаев. Стрелок не успел покинуть место происшествия. Полицейский предложил ему сдаться. Однако неадекватный мужчина направил ружье на стража порядка. В итоге офицер после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь на поражение.
Стрелок получил ранение и был госпитализирован. Также в больницу доставлены и жертвы отелло. Сейчас на месте ЧП работают оперативники угро и Следственный комитет. Дежурный экипаж ДПС оцепил участок набережной, где случились авария с перестрелкой.
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