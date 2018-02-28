Познать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов

Главный музей Петербурга первым открыл курсы для тех, кто владеет языком жестов, но профессионально не знаком с искусством. Занятия не только помогут подготовить весьма востребованных специалистов, но и пополнить международный словарь для глухих неизвестными словами из области культуры.

В Эрмитаже открыли курсы для слабослышащих гидов. 12 человек разного возраста начали изучать залы и экспонаты крупнейшего культурного центра в сентябре. Выпуск намечен на лето. При этом в музее говорят, что подобные курсы будут идти до тех пор, пока найдутся желающие. Подобное обучение пока существует только в Москве. И опыт показывает, что необходимость в особенных экскурсоводах велика.



Для учащихся этого курса методисты музея не просто подбирают материал, но еще и адаптируют его. Чтобы, завершив обучение, они ничем не уступали другим экскурсоводам. И здесь, говорят студенты, успех зависит еще и от переводчика. Чем выше его мастерство, тем лучше усваиваются знания.



Вера Шамаева, слушатель курса глухих и слабослышащих экскурсоводов Эрмитажа: «В ходе обучения появляются новые термины. Мы для обучения придумываем жесты, используем синонимы. Бывает, что переиначиваем или придумываем совсем новые жесты».



Будущие гиды сегодня еще и толкователи новых жестов. Пустоты в словарном запасе они восполняют пока в рамках курса. Но понимают: их открытия должны быть доступны всем. Иначе какой в них смысл.



В первый международный словарь, изданный в Англии в 1975 году, вошли алфавит, цифры и 1,5 тысячи жестов. Понятно, что с тех пор язык менялся, развивался. И не только международный, русский в том числе. В начале 2000-х Петербурге в свет выходят два разговорника. Они включают в себя такие разделы, как «Финансы», «Спорт», «„Отдых“, Работа» и «Культура». Последний раздел включает в себя 32 жеста.



Участники проекта «Языки без границ» не исключают появления нового печатного издания, но хотят сделать электронную платформу, которая насыщалась бы жестовыми видеоновинками.



Сергей Кречетов, директор центра «Языки без границ»: «Слова должны пожить, прежде чем они будут каким-то образом утверждены в повседневной практике. Действительно, идея такая, что сначала слова на семинарах программы утверждаются внутри себя. Смотрим, подходят ли они, имеет ли смысл их использовать».



Вслед за Эрмитажем участвовать в этом образовательном проекте согласились и другие городские музеи. Власти, поддерживающие программу, сегодня обсуждают еще и возможность включения в нее обзорных городских и загородных маршрутов. Чтобы возможности глухих и слабослышащих были ограничены исключительно их личными возможностями, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.