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    Познать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПознать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов

    Познать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов

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    Познать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов

    Познать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов

    Познать искусство жестами: Эрмитаж начал обучать слабослышащих гидов

      Главный музей Петербурга первым открыл курсы для тех, кто владеет языком жестов, но профессионально не знаком с искусством. Занятия не только помогут подготовить весьма востребованных специалистов, но и пополнить международный словарь для глухих неизвестными словами из области культуры.

      В Эрмитаже открыли курсы для слабослышащих гидов. 12 человек разного возраста начали изучать залы и экспонаты крупнейшего культурного центра в сентябре. Выпуск намечен на лето. При этом в музее говорят, что подобные курсы будут идти до тех пор, пока найдутся желающие. Подобное обучение пока существует только в Москве. И опыт показывает, что необходимость в особенных экскурсоводах велика.

      Для учащихся этого курса методисты музея не просто подбирают материал, но еще и адаптируют его. Чтобы, завершив обучение, они ничем не уступали другим экскурсоводам. И здесь, говорят студенты, успех зависит еще и от переводчика. Чем выше его мастерство, тем лучше усваиваются знания.

      Вера Шамаева, слушатель курса глухих и слабослышащих экскурсоводов Эрмитажа: «В ходе обучения появляются новые термины. Мы для обучения придумываем жесты, используем синонимы. Бывает, что переиначиваем или придумываем совсем новые жесты».

      Будущие гиды сегодня еще и толкователи новых жестов. Пустоты в словарном запасе они восполняют пока в рамках курса. Но понимают: их открытия должны быть доступны всем. Иначе какой в них смысл.

      В первый международный словарь, изданный в Англии в 1975 году, вошли алфавит, цифры и 1,5 тысячи жестов. Понятно, что с тех пор язык менялся, развивался. И не только международный, русский в том числе. В начале 2000-х Петербурге в свет выходят два разговорника. Они включают в себя такие разделы, как «Финансы», «Спорт», «„Отдых“, Работа» и «Культура». Последний раздел включает в себя 32 жеста.

      Участники проекта «Языки без границ» не исключают появления нового печатного издания, но хотят сделать электронную платформу, которая насыщалась бы жестовыми видеоновинками.

      Сергей Кречетов      , директор центра «Языки без границ»: «Слова должны пожить, прежде чем они будут каким-то образом утверждены в повседневной практике. Действительно, идея такая, что сначала слова на семинарах программы утверждаются внутри себя. Смотрим, подходят ли они, имеет ли смысл их использовать».

      Вслед за Эрмитажем участвовать в этом образовательном проекте согласились и другие городские музеи. Власти, поддерживающие программу, сегодня обсуждают еще и возможность включения в нее обзорных городских и загородных маршрутов. Чтобы возможности глухих и слабослышащих были ограничены исключительно их личными возможностями, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.

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