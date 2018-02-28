Учитель открыл стрельбу в американской школе

Полиция задержала в американском штате Джорджия учителя, который открыл стрельбу в школе и забаррикадировался в классе.
Учитель старшей школы в городе Дэлтоне, штат Джорджия, открыл огонь в классе. Об этом в среду сообщает в своем Twitter городской департамент полиции.
Стрелявший забаррикадировался в классе, однако полицейские вошли в помещение и задержала стрелка. Его имя не называется. Дети при инциденте не пострадали, однако школу пришлось эвакуировать. Полицейские призвали родителей школьников скорее забрать их домой.
Напомним, в середине февраля США пережили настоящую трагедию: в городе Паркленде штата Флорида бывший ученик местной школы Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек. Подросток был арестован, он сознался в содеянном. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием, а сверстники и соседи боялись его из-за его увлечения оружием. После бойни в школе во Флориде в американском обществе стали обсуждать возможность ограничить продажу оружия населению.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, однако распорядился усилить проверки покупателей оружия. Кроме того, Трамп предложил разрешить носить оружие учителям, которые умеют стрелять, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы.
Стрелявший забаррикадировался в классе, однако полицейские вошли в помещение и задержала стрелка. Его имя не называется. Дети при инциденте не пострадали, однако школу пришлось эвакуировать. Полицейские призвали родителей школьников скорее забрать их домой.
Напомним, в середине февраля США пережили настоящую трагедию: в городе Паркленде штата Флорида бывший ученик местной школы Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек. Подросток был арестован, он сознался в содеянном. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием, а сверстники и соседи боялись его из-за его увлечения оружием. После бойни в школе во Флориде в американском обществе стали обсуждать возможность ограничить продажу оружия населению.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, однако распорядился усилить проверки покупателей оружия. Кроме того, Трамп предложил разрешить носить оружие учителям, которые умеют стрелять, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы.
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