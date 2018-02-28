В Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере

В автопарке «Горэлектротранса» появился виртуальный троллейбус. О преимуществах обучения в формате дополненной реальности сегодня рассказали будущим сотрудникам.

Теперь освоить профессию водителя можно, практически не выходя из учебного корпуса. Единственный экземпляр новой разработки детально воссоздает кабину со всем оборудованием, а эффект присутствия симулятору обеспечивают жидкокристаллические дисплеи.



Туда уже загружен реальный маршрут №26, проходящий через Московский проспект. А все практические навыки будущие сотрудники смогут отработать в разных погодных условиях и даже дорожных ситуациях.



В ближайшее время новинку внедрят в учебный процесс. Виртуальный троллейбус разместили по соседству с трамвайным тренажером. С помощью этого симулятора профессию водителя студенты осваивают уже третий год.