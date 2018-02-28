Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    В Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере. Санкт-Петербург, общественный транспорт, троллейбусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере

    В Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере

    комментировать
    В Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере

    В Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере

    В Петербурге будущих водителей троллейбусов обучат на виртуальном тренажере

      В автопарке «Горэлектротранса» появился виртуальный троллейбус. О преимуществах обучения в формате дополненной реальности сегодня рассказали будущим сотрудникам.

      Теперь освоить профессию водителя можно, практически не выходя из учебного корпуса. Единственный экземпляр новой разработки детально воссоздает кабину со всем оборудованием, а эффект присутствия симулятору обеспечивают жидкокристаллические дисплеи.

      Туда уже загружен реальный маршрут №26, проходящий через Московский проспект. А все практические навыки будущие сотрудники смогут отработать в разных погодных условиях и даже дорожных ситуациях.

      В ближайшее время новинку внедрят в учебный процесс. Виртуальный троллейбус разместили по соседству с трамвайным тренажером. С помощью этого симулятора профессию водителя студенты осваивают уже третий год.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru