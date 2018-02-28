Путин согласился сыграть с Ковальчуком в хоккей

Олимпийский чемпион, хоккеист Илья Ковальчук пригласил президента России Владимира Путина поиграть в хоккей и получил согласие.
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук после официальной церемонии награждения в Кремле за бокалом шампанского пригласил Владимира Путина сыграть с ним в хоккей. Президент кивнул и согласился. «Поиграем», — ответил Путин, который время от времени принимает участие в любительских турнирах.
Отметим, что российский лидер начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте.
Также Ковальчук в разговоре с российским лидером прокомментировал восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК.
Илья Ковальчук, олимпийский чемпион: «Суператмосфера сейчас! Спасибо, что вы благословили нас в путь в Пхёнчхан. Наша задача была вернуть флаг. И сегодня его вернули. Теперь олимпийцы могут выступать под российским флагом».
Ранее во время церемонии награждения олимпийцев в Кремле Путин отметил, что забрать можно любую атрибутику, но не характер. «И вы это доказали», — подчеркнул российский президент, обращаясь к спортсменам.
Напомним, что наши спортсмены выступали на Играх под нейтральным флагом, поскольку 5 декабря 2017 года МОК лишил ОКР членства в организации. Атлеты привезли 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Сегодня МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.
Золото Олимпиады России принесли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Второе золото завоевали хоокеисты, которые впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду, став настоящими национальными героями. В решающем матче они переиграли немцев со счетом 4:3.
Отметим, что российский лидер начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте.
Также Ковальчук в разговоре с российским лидером прокомментировал восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК.
Илья Ковальчук, олимпийский чемпион: «Суператмосфера сейчас! Спасибо, что вы благословили нас в путь в Пхёнчхан. Наша задача была вернуть флаг. И сегодня его вернули. Теперь олимпийцы могут выступать под российским флагом».
Ранее во время церемонии награждения олимпийцев в Кремле Путин отметил, что забрать можно любую атрибутику, но не характер. «И вы это доказали», — подчеркнул российский президент, обращаясь к спортсменам.
Напомним, что наши спортсмены выступали на Играх под нейтральным флагом, поскольку 5 декабря 2017 года МОК лишил ОКР членства в организации. Атлеты привезли 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Сегодня МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.
Золото Олимпиады России принесли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Второе золото завоевали хоокеисты, которые впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду, став настоящими национальными героями. В решающем матче они переиграли немцев со счетом 4:3.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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