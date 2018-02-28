Указы императоров и доклады генсеков: в Москве открылась выставка уникальных исторических документов

Выставка для всех, кто интересуется историей России, открывается в «Новом Манеже». К юбилею Росархива там собрали 100 раритетов российской государственности. Среди них грамоты московских князей, указы Петра Первого, бумаги с подписью Ленина, заявление Хрущева об отставке.

Многие из этих вообще никогда раньше не покидали мест своего хранения: начиная с Остромирова евангелия и «Повести временных лет» и заканчивая Соборным уложением царя Алексея Михайловича с серебряным ковчегом-футляром. Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко отмечает, что эти документы удалось сохранить, несмотря на войны и революции. Сегодня они представлены на выставке «100 раритетов российской государственности».



Здесь также указ об учреждении Сената и принятии Петром I императорского титула, десятки грамот, перепись населения Российской империи, где под первым номером числится государь Николай Романов, хозяин и отец. Наверное, лишним было бы говорить, что все документы здесь — подлинники.



В Росархиве проделали гигантскую работу, оцифровав более 7 миллионов исторических документов. Теперь их можно увидеть в Интернете, не выходя из дома. Так, в картотеке царской полиции хранится более 200 тысяч карточек. Среди них, конечно, карточка Владимира Ленина.



На выставке представлены как блокадный дневник Ольги Берггольц, так и акт о капитуляции Германии, подписанный маршалом Жуковым и представителями союзников, доклад с автографом Юрия Гагарина на заседании государственной комиссии по итогам первого полета человека в космос, заявление Хрущева об отставке, декларация о государственном суверенитете РСФСР, Беловежское соглашение. Завершает экспозицию подлинник закона о принятии в состав РФ Республики Крым.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.