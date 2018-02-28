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    ФНС ищет неплательщиков налогов с помощью соцсетей. Минфин РФ, налоги и пошлины, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФНС ищет неплательщиков налогов с помощью соцсетей

    ФНС ищет неплательщиков налогов с помощью соцсетей

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    ФНС ищет неплательщиков налогов с помощью соцсетей

    ФНС ищет неплательщиков налогов с помощью соцсетей

      Сегодня на расширенной коллегии ФНС много говорили о выводе экономики из тени. В числе обсуждаемых мер — создание дополнительных льгот для самозанятых и усиление работы налоговиков по сбору НДФЛ и страховых взносов.

      Раньше фраза «заплати налоги и спи спокойно» вызывала скорее бессонницу. Сегодня налоговые органы России позиционируют себя не столько как фискальную службу, сколько как сервисную компанию. Их задача — информировать, помогать правильно и максимально удобно платить налоги. Будь проще, и деньги в бюджет потянутся — это уже доказано налоговиками.

      Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Налоговики XXI века активно используют самые продвинутые цифровые технологии. Это и система кассовых чеков — информация о покупке автоматически поступает в базу налоговой службы, — и маркировка или чипирование товаров — как сделали с мехами, заодно защитив потребителей от подделок. А услуга „личный кабинет“, к которой уже подключены свыше 26 миллионов россиян, вообще стала примером для подражания в других странах».

      Первый зампред правительства Игорь Шувалов напомнил, что налоговики теперь активно применяют новые технологии, в том числе пользуются возможностью отслеживать неплательщиков в соцсетях.

      Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Большие данные — мобильные технологии, искусственный интеллект — не просто дань моде, а необходимость в эпоху цифровой экономики. Иностранные компании по оказанию электронных услуг в прошлом году заплатили в наш бюджет почти 9 с половиной миллиардов рублей, это так называемый „налог на Google“. Кстати, налоговики сегодня — активные пользователи соцсетей. Через них можно не только отследить незадекларированные яхты, но и благодаря рекламе — незарегистрированный бизнес, предложить оформить его».

      Шувалов отметил, что, несмотря на репутацию, именно налоговая служба активнее всех выступает за то, чтобы люди знали не только свои обязанности, но и права на льготы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.

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