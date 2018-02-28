Жириновский угрожал преподавателю МГУ и назвал Собчак дурой

Предвыборная кампания продолжает набирать обороты. Одни кандидаты ругаются друг с другом, другие выпускают пар, устраивая гонки на картах.

Владимир Жириновский сегодня встречался со студентами и преподавателями МГУ. Во время своей лекции он вступил в полемику с одним из педагогов. Тот попросил политика придерживаться заявленной темы. Жириновский эмоционально отреагировал на данное замечание, отметив, что имеет право вести свое выступление так, как считает нужным и заявил, что сделает все, чтобы этого преподавателя «больше не было в Московском университете».



Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «Видите, что делает, он на голову лезет, он мне указывает. Ближе к теме. Может быть мне скажите, про какие события говорить. Вот вы последний день работаете, я все сделаю, чтобы такие как Рахмановы никогда близко не было в Московском университете, Виктору Антоновичу сегодня же позвоню».



Из университета лидер ЛДПР отправился на теледебаты со своими соперниками по президентской гонке. Во время дискуссий Ксения Собчак пыталась призвать политика к спокойствию, чем еще больше его разозлила.



Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Прекратите базар, а участники „Дома-2“ ведут себя приличней, чем вы».

Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «Замолчи, замолчи, дура!»

Ксения Собчак: «Вы как со мной разговариваете, а?»

Владимир Жириновский: «Она тупая, у нее же мозгов нет, вот видишь, что она делает, эта идиотка, убери ее отсюда».



В итоге Собчак выплеснула на Жириновского стакан с водой.



Другой кандидат Максим Сурайкин после дебатов с оппонентами решил иначе выплеснуть адреналин и отправился на картинг. Политик устроил гонки со своими соратниками по партии. После финиша кандидат от «Коммунистов России» отметил, что этот вид спорта надо всячески поддерживать и развивать.



Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Мы сегодня с товарищами решили устроить спортивные состязания, покататься на картингах, снять напряжение, поскольку идет интенсивная предвыборная кампания, и, конечно, много встреч, много полетов. И вот лучше всего снимать нервное напряжение такими спортивными дружескими мероприятиями».



А гроссмейстер Сергей Карякин сегодня провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали волонтеры, работающие в избирательном штабе Владимира Путина. Спортсмен признался, что перед началом партий рассчитывал, что будет легкая победа, однако оказалось совсем наоборот.



Сергей Карякин, гроссмейстер: «Ребята играют неплохо, видно, что не в первый раз в жизни они играют в шахматы. Видно, что занимались, может быть, не пошли по пути шахматных профессионалов, но играют неплохо».



А мэр Москвы Сергей Собянин встретился с активистами ветеранских организаций столицы. Они в числе других наблюдателей будут следить за ходом голосования. У многих уже есть подобный опыт. Также на встрече присутствовали и доверенные лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина.