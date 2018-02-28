Австралийка похудела на 96 кг после пережитого в самолете стыда

Страдающая от лишнего веса жительница Австралии взяла себя в руки и похудела на 96 килограммов после полного неудобств и конфузов полета в самолете.
Резко поменять свою жизнь Сара Тохи решила несколько лет назад — после того, как оказалась на борту самолета вместе со своей дочкой, которой было тогда пять недель. Стюардессы предоставили 27-летней маме, весившей тогда 150 килограммов, два удлинителя для ремня безопасности — и этого оказалось недостаточно. По словам Сары, ей было так стыдно, что хотелось спрятаться.
Дальше легче не стало. Женщина не могла даже покормить свою дочь, так как не могла дотянуться до сумки на полу и задыхалась после ходьбы в аэропорту. Из-за этого она «чувстовала себя ужасной матерью». И наконец, Сара не смогла воспользоваться туалетом в самолете — она просто не помещалась в кабинку.
После этого случая австралийка решила резко изменить образ жизни. Она записалась в тренажерный зал, сбросила за два года 40 килограммов, но и на этом не остановилась, а сделала операцию на желудке. В итоге за три года Сара Тохи похудела на 96 килограммов, сообщает International Business Times.
Дальше легче не стало. Женщина не могла даже покормить свою дочь, так как не могла дотянуться до сумки на полу и задыхалась после ходьбы в аэропорту. Из-за этого она «чувстовала себя ужасной матерью». И наконец, Сара не смогла воспользоваться туалетом в самолете — она просто не помещалась в кабинку.
После этого случая австралийка решила резко изменить образ жизни. Она записалась в тренажерный зал, сбросила за два года 40 килограммов, но и на этом не остановилась, а сделала операцию на желудке. В итоге за три года Сара Тохи похудела на 96 килограммов, сообщает International Business Times.
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