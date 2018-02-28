В Петербурге рак груди начали определять с помощью «микропузырькового» УЗИ

В НИИ онкологии имени Петрова стали масштабно внедрять новый метод диагностики опухолей молочной железы.

Петербургские ученые выяснили, что использование микропузырькового эхоконтрастного вещества при ультразвуковом исследовании позволяет классифицировать новообразование в сложных случаях и при минимальных размерах.



Диагностику рака груди врачи называют трудной задачей в том числе потому, что иногда некоторые типы злокачественных образований имитируют доброкачественные. Вводимая в организм пациента воздушная смесь позволяет медикам изучить отличающуюся сосудистую сеть опухоли.



УЗИ с пузырьковым контрастом, конечно, — одна из методик в диагностике, но она повышает достоверность сведений. Кроме того, такое исследование относится к разряду легких, потому что не влияет на почки и печень.



Уже через 10 минут пациент выдыхает пузырьки через легкие. Поэтому противопоказания имеют лишь те, кто страдает болезнью сердца и легких. Также не проводят такое УЗИ беременным: воздействие на плод не изучено.



Показано оно аллергикам. Благодаря этой процедуре ученые намерены исправить статистику, по которой сотни пациентов в год при сложных случаях получают ошибочные диагнозы и не получают нужного лечения.