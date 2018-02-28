Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    В Петербурге рак груди начали определять с помощью «микропузырькового» УЗИ. Санкт-Петербург, медицина, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге рак груди начали определять с помощью «микропузырькового» УЗИ

    В Петербурге рак груди начали определять с помощью «микропузырькового» УЗИ

    комментировать

    В Петербурге рак груди начали определять с помощью «микропузырькового» УЗИ

    В Петербурге рак груди начали определять с помощью «микропузырькового» УЗИ

      В НИИ онкологии имени Петрова стали масштабно внедрять новый метод диагностики опухолей молочной железы.

      Петербургские ученые выяснили, что использование микропузырькового эхоконтрастного вещества при ультразвуковом исследовании позволяет классифицировать новообразование в сложных случаях и при минимальных размерах.

      Диагностику рака груди врачи называют трудной задачей в том числе потому, что иногда некоторые типы злокачественных образований имитируют доброкачественные. Вводимая в организм пациента воздушная смесь позволяет медикам изучить отличающуюся сосудистую сеть опухоли.

      УЗИ с пузырьковым контрастом, конечно, — одна из методик в диагностике, но она повышает достоверность сведений. Кроме того, такое исследование относится к разряду легких, потому что не влияет на почки и печень.

      Уже через 10 минут пациент выдыхает пузырьки через легкие. Поэтому противопоказания имеют лишь те, кто страдает болезнью сердца и легких. Также не проводят такое УЗИ беременным: воздействие на плод не изучено.

      Показано оно аллергикам. Благодаря этой процедуре ученые намерены исправить статистику, по которой сотни пациентов в год при сложных случаях получают ошибочные диагнозы и не получают нужного лечения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru