Вице-губернатор предложил очищать Петербург от снега по-шведски

В петербургском Заксобрании обсудили качество уборки снега и наледи в городе.
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В Петербурге зима не заканчивается с наступлением марта. По крайней мере, в Мариинском дворце об этом хорошо осведомлены. Ведь в последний день календарной зимы здесь рассуждали о качестве уборки снега и наледи с улиц, тротуаров и крыш. И, что характерно, еще до окончания этого зимнего сезона в городе хотят провести эксперимент на этой ниве.
Об этом рассказал профильный вице-губернатор Николай Бондаренко, дополняя рассказ своих подчиненных — председателей комитета по благоустройству и жилищного комитета. Чиновники сетовали: когда осадки как снег на голову, припаркованные машины сами превращаются в сугробы и не позволяют нормально разгребать всё, что насыпало свыше.
И тут сложнее всего с тротуарами, которые убирают в городе не дворники управляющих компаний, а специалисты ручной уборки дорожных спецпредприятий. Тысяче человек и так нелегко в дни снегопадов, а бывает, что только они убрали пешеходную дорожку, как на нее сбросили наледь с крыши.
Для эффективной очистки тротуаров в самых сложных районах в городе нужны дополнительные силы. Бондаренко предложил создать настоящий спецназ с лопатами и ломами. Около 400 человек будут оперативно выскребать и отбивать исключительно пешеходные зоны.
Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Если не будет результата, нам придется возвращаться к старой схеме, когда тротуары в центральной части города были отданы жилищникам».
«А чего ждать-то, — воскликнули в стане оппозиционеров, — точно ничего не выйдет!» По мнению Оксаны Дмитриевой, очисткой тротуаров нужно озаботить не только управляющие организации, но и предпринимателей, имеющих помещения на первых этажах зданий.
Кроме того, Николай Бондаренко сослался на опыт Швеции, где в зимний сезон на всех улицах парковаться на четной и нечетной сторонах можно только поочередно — неделя через неделю. Может, и не столь решительные, но провести нормативные изменения в городском парламенте пообещали, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Об этом рассказал профильный вице-губернатор Николай Бондаренко, дополняя рассказ своих подчиненных — председателей комитета по благоустройству и жилищного комитета. Чиновники сетовали: когда осадки как снег на голову, припаркованные машины сами превращаются в сугробы и не позволяют нормально разгребать всё, что насыпало свыше.
И тут сложнее всего с тротуарами, которые убирают в городе не дворники управляющих компаний, а специалисты ручной уборки дорожных спецпредприятий. Тысяче человек и так нелегко в дни снегопадов, а бывает, что только они убрали пешеходную дорожку, как на нее сбросили наледь с крыши.
Для эффективной очистки тротуаров в самых сложных районах в городе нужны дополнительные силы. Бондаренко предложил создать настоящий спецназ с лопатами и ломами. Около 400 человек будут оперативно выскребать и отбивать исключительно пешеходные зоны.
Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Если не будет результата, нам придется возвращаться к старой схеме, когда тротуары в центральной части города были отданы жилищникам».
«А чего ждать-то, — воскликнули в стане оппозиционеров, — точно ничего не выйдет!» По мнению Оксаны Дмитриевой, очисткой тротуаров нужно озаботить не только управляющие организации, но и предпринимателей, имеющих помещения на первых этажах зданий.
Кроме того, Николай Бондаренко сослался на опыт Швеции, где в зимний сезон на всех улицах парковаться на четной и нечетной сторонах можно только поочередно — неделя через неделю. Может, и не столь решительные, но провести нормативные изменения в городском парламенте пообещали, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
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