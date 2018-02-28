Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    Вице-губернатор предложил очищать Петербург от снега по-шведски. Санкт-Петербург, автомобили, ЖКХ, законодательство, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Смольный, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВице-губернатор предложил очищать Петербург от снега по-шведски

    Вице-губернатор предложил очищать Петербург от снега по-шведски

    комментировать

    Вице-губернатор предложил очищать Петербург от снега по-шведски

    <nobr>Вице-губернатор</nobr> предложил очищать Петербург от снега <nobr>по-шведски</nobr>

      В петербургском Заксобрании обсудили качество уборки снега и наледи в городе.

      В Петербурге зима не заканчивается с наступлением марта. По крайней мере, в Мариинском дворце об этом хорошо осведомлены. Ведь в последний день календарной зимы здесь рассуждали о качестве уборки снега и наледи с улиц, тротуаров и крыш. И, что характерно, еще до окончания этого зимнего сезона в городе хотят провести эксперимент на этой ниве.

      Об этом рассказал профильный вице-губернатор Николай Бондаренко, дополняя рассказ своих подчиненных — председателей комитета по благоустройству и жилищного комитета. Чиновники сетовали: когда осадки как снег на голову, припаркованные машины сами превращаются в сугробы и не позволяют нормально разгребать всё, что насыпало свыше.

      И тут сложнее всего с тротуарами, которые убирают в городе не дворники управляющих компаний, а специалисты ручной уборки дорожных спецпредприятий. Тысяче человек и так нелегко в дни снегопадов, а бывает, что только они убрали пешеходную дорожку, как на нее сбросили наледь с крыши.

      Для эффективной очистки тротуаров в самых сложных районах в городе нужны дополнительные силы. Бондаренко предложил создать настоящий спецназ с лопатами и ломами. Около 400 человек будут оперативно выскребать и отбивать исключительно пешеходные зоны.

      Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Если не будет результата, нам придется возвращаться к старой схеме, когда тротуары в центральной части города были отданы жилищникам».

      «А чего ждать-то, — воскликнули в стане оппозиционеров, — точно ничего не выйдет!» По мнению Оксаны Дмитриевой, очисткой тротуаров нужно озаботить не только управляющие организации, но и предпринимателей, имеющих помещения на первых этажах зданий.

      Кроме того, Николай Бондаренко сослался на опыт Швеции, где в зимний сезон на всех улицах парковаться на четной и нечетной сторонах можно только поочередно — неделя через неделю. Может, и не столь решительные, но провести нормативные изменения в городском парламенте пообещали, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.

      Новости по теме

      Зима 2017–2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru