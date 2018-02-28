Вынесен первый приговор по делу о массовом отравлении «Боярышником»

Суд в Иркутске приговорил к колонии владелицу и продавца одного из магазинов, в которых продавали концентрат «Боярышник».
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Свердловский районный суд Иркутска в среду приговорил к тюремному заключению владелицу и продавца одного из торговых павильонов, продававших настойку «Боярышник». Напомним, в конце 2016 года в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» насмерть отравились более 70 человек. В составе жидкости, заявленной как косметическое средство, обнаружили метиловый спирт.
Осужденных зовут Елена Бакотина и Олесь Вегер, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Пресс-служба СК РФ: «Установлено, что в декабре 2016 года обвиняемые… приобрели спиртосодержащую жидкость, фактически являющуюся метиловым спиртом. Под видом косметической продукции с маркировкой „Боярышник“ они сбывали ее неопределенному кругу лиц. В результате их незаконных действий наступила смерть 8 человек. Приговором суда Бакотиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Вегеру — 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима».
Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, это первый обвинительный приговор по делу о массовом отравлении. Сообщается также, что в отношении 7 фигурантов дела следственные действия уже завершены. Продолжается расследование в отношении еще 12 человек, подозреваемых в распространении опасного концентрата.
Осужденных зовут Елена Бакотина и Олесь Вегер, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Пресс-служба СК РФ: «Установлено, что в декабре 2016 года обвиняемые… приобрели спиртосодержащую жидкость, фактически являющуюся метиловым спиртом. Под видом косметической продукции с маркировкой „Боярышник“ они сбывали ее неопределенному кругу лиц. В результате их незаконных действий наступила смерть 8 человек. Приговором суда Бакотиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Вегеру — 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима».
Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, это первый обвинительный приговор по делу о массовом отравлении. Сообщается также, что в отношении 7 фигурантов дела следственные действия уже завершены. Продолжается расследование в отношении еще 12 человек, подозреваемых в распространении опасного концентрата.
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