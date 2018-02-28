Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    Вынесен первый приговор по делу о массовом отравлении «Боярышником»

    6 комментариев

    Вынесен первый приговор по делу о массовом отравлении «Боярышником»

    Вынесен первый приговор по делу о массовом отравлении «Боярышником»

    Суд в Иркутске приговорил к колонии владелицу и продавца одного из магазинов, в которых продавали концентрат «Боярышник».

    Свердловский районный суд Иркутска в среду приговорил к тюремному заключению владелицу и продавца одного из торговых павильонов, продававших настойку «Боярышник». Напомним, в конце 2016 года в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» насмерть отравились более 70 человек. В составе жидкости, заявленной как косметическое средство, обнаружили метиловый спирт.

    Осужденных зовут Елена Бакотина и Олесь Вегер, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

    Пресс-служба СК РФ: «Установлено, что в декабре 2016 года обвиняемые… приобрели спиртосодержащую жидкость, фактически являющуюся метиловым спиртом. Под видом косметической продукции с маркировкой „Боярышник“ они сбывали ее неопределенному кругу лиц. В результате их незаконных действий наступила смерть 8 человек. Приговором суда Бакотиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Вегеру — 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

    смотретьОбвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам
    Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам
    Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, это первый обвинительный приговор по делу о массовом отравлении. Сообщается также, что в отношении 7 фигурантов дела следственные действия уже завершены. Продолжается расследование в отношении еще 12 человек, подозреваемых в распространении опасного концентрата.

    Новости по теме

    Массовое отравление в Иркутске

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru