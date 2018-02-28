Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    Питерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки. ГИБДД, Невский проспект, Санкт-Петербург, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки

    Питерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки

    комментировать
    Питерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки

    Питерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки

    Питерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки

      На Невском проспекте молодой человек прокатился на крыше Audi.

      Пока он наслаждался поездкой и позировал оператору, водитель изображал из себя Юлия Цезаря. Он одновременно управлял Audi Q5, обгонял троллейбус и делал селфи с необычным пассажиром.

      Рискованный заезд длился всего 30 секунд. Кроссовер успел проехать от Литейного проспекта до набережной Фонтанки. Но и этого оказалось достаточно для сотрудников дорожной полиции. Управление ГИБДД возбудило в отношении автомобилиста административное дело.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru