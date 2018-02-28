Питерские экстремалы устроили «покатушки» на крыше иномарки

На Невском проспекте молодой человек прокатился на крыше Audi.

Пока он наслаждался поездкой и позировал оператору, водитель изображал из себя Юлия Цезаря. Он одновременно управлял Audi Q5, обгонял троллейбус и делал селфи с необычным пассажиром.



Рискованный заезд длился всего 30 секунд. Кроссовер успел проехать от Литейного проспекта до набережной Фонтанки. Но и этого оказалось достаточно для сотрудников дорожной полиции. Управление ГИБДД возбудило в отношении автомобилиста административное дело.