Премьера сериала «По ту сторону смерти» на НТВ стала лучшим событием прайма

В понедельник 26 февраля премьерные серии остросюжетного детектива НТВ «По ту сторону смерти» заняли первое место среди всех праймовых сериалов этого дня.
За расследованием, которое начал детективный дуэт в исполнении Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой, следили 16,2% аудитории старше 18 лет, рейтинг показа, согласно данным Mediascope, составил 5,2%.
Премьерный показ сериала «По ту сторону смерти», сочетающего в себе жанры детектива и триллера, продолжается в эфире НТВ по будням в 21:35.
Премьерный показ сериала «По ту сторону смерти», сочетающего в себе жанры детектива и триллера, продолжается в эфире НТВ по будням в 21:35.
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