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    Премьера сериала «По ту сторону смерти» на НТВ стала лучшим событием прайма

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    Премьера сериала «По ту сторону смерти» на НТВ стала лучшим событием прайма

    Премьера сериала «По ту сторону смерти» на НТВ стала лучшим событием прайма

    Премьера сериала «По ту сторону смерти» на НТВ стала лучшим событием прайма

    В понедельник 26 февраля премьерные серии остросюжетного детектива НТВ «По ту сторону смерти» заняли первое место среди всех праймовых сериалов этого дня.

    За расследованием, которое начал детективный дуэт в исполнении Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой, следили 16,2% аудитории старше 18 лет, рейтинг показа, согласно данным Mediascope, составил 5,2%.

    Премьерный показ сериала «По ту сторону смерти», сочетающего в себе жанры детектива и триллера, продолжается в эфире НТВ по будням в 21:35.

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