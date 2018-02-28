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    «Мы не против»: Путин высказался по вопросу введения миссии ООН в Донбасс

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    «Мы не против»: Путин высказался по вопросу введения миссии ООН в Донбасс

    «Мы не против»: Путин высказался по вопросу введения миссии ООН в Донбасс

    Москва не против размещения международного контроля в Донбассе, но необходимо договориться об этом с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.

    По вопросу введения международного контингента в ДНР и ЛНР российский лидер высказался на пресс-конференции, устроенной по итогам российско-австрийских переговоров.

    Владимир Путин, президент РФ: «Теперь говорят: нет, нужно, чтобы они (наблюдатели ООН — прим. НТВ.Ru) находились везде, то есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать».

    Президент Украины сегодня тоже говорил о международном контингенте. Вопрос его размещения Пётр Порошенко хочет обсудить на высшем уровне в нормандском формате.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы собираемся обсудить этот вопрос на разных уровнях нормандского формата. В ближайшее время состоится встреча дипсоветников. После выборов (президента Российской Федерации — прим. НТВ.Ru), я надеюсь, нам будет что обсудить и на высшем уровне».

    Участниками нормандского формата являются Украина, Россия, Германия, Франция, передает «Интерфакс».

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