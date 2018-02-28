Смерть петербуржца в полиции сняла камера видеонаблюдения

В петербургском СК РФ сообщили, что камера, в которой нашли мертвым одного из задержанных, находилась под видеонаблюдением.
Последние минуты жизни 34-летнего петербуржца в отделе полиции попали на видео. После ЧП Следственный комитет провел проверку и восстановил обстоятельства задержания и смерти 34-летнего Рустама Клычёва.
Мужчину задержали рядом с его домом на проспекте Солидарности, привезли в 23-й отдел Невского УМВД, оформили документы и поместили в двухместную камеру, в которой находился еще один задержанный за распитие человек. Через два часа во время обхода мужчина был найден мертвым. Сосед спал. «Обстановка указывала на добровольное удушение», — отмечают следователи.
В материалах дела также сообщается, что недавно Клычёв потерял работу, часто употреблял алкоголь. В Пензенской области у него остались жена и двое детей. По данным издания «Фонтанка.ру», видеозапись подтверждает тот факт, что мужчина совершил самоубийство.
Напомним, что Рустам Клычёв после задержания вел прямую трансляцию из автозака. Он демонстрировал поврежденную ногу и утверждал, что был избит полицейскими.
Мужчину задержали рядом с его домом на проспекте Солидарности, привезли в 23-й отдел Невского УМВД, оформили документы и поместили в двухместную камеру, в которой находился еще один задержанный за распитие человек. Через два часа во время обхода мужчина был найден мертвым. Сосед спал. «Обстановка указывала на добровольное удушение», — отмечают следователи.
В материалах дела также сообщается, что недавно Клычёв потерял работу, часто употреблял алкоголь. В Пензенской области у него остались жена и двое детей. По данным издания «Фонтанка.ру», видеозапись подтверждает тот факт, что мужчина совершил самоубийство.
Напомним, что Рустам Клычёв после задержания вел прямую трансляцию из автозака. Он демонстрировал поврежденную ногу и утверждал, что был избит полицейскими.
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