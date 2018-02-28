В Петербурге ограбили бизнесмена и расстреляли его Mercedes

В Московском районе совершено вооруженное нападение на бизнесмена.
Как передает «Фонтанка», около 14 часов на углу улиц Авиационной и Ленсовета к черному Mercedes GLE 350 подбежали неизвестные, разбили стекла и забрали сумку с 20 тысячами евро.
Затем преступники начали стрелять по иномарке. Бизнесмен на Mercedes погнался вдогонку за синим BMW 750, на котором скрылись злоумышленники. Налетчикам удалось оторваться от преследования на углу проспекта Гагарина и Московского шоссе. Они уехали в сторону кольцевой дороги.
Сейчас ведется розыск грабителей. Известно, что нападение совершено на 48-летнего предпринимателя, имеющего отношение к фармацевтическому бизнесу.
Затем преступники начали стрелять по иномарке. Бизнесмен на Mercedes погнался вдогонку за синим BMW 750, на котором скрылись злоумышленники. Налетчикам удалось оторваться от преследования на углу проспекта Гагарина и Московского шоссе. Они уехали в сторону кольцевой дороги.
Сейчас ведется розыск грабителей. Известно, что нападение совершено на 48-летнего предпринимателя, имеющего отношение к фармацевтическому бизнесу.
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