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    В Петербурге ограбили бизнесмена и расстреляли его Mercedes

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    В Петербурге ограбили бизнесмена и расстреляли его Mercedes

    В Петербурге ограбили бизнесмена и расстреляли его Mercedes

    В Петербурге ограбили бизнесмена и расстреляли его Mercedes
  • Фото: fontanka.ru

    • В Московском районе совершено вооруженное нападение на бизнесмена.

    Как передает «Фонтанка», около 14 часов на углу улиц Авиационной и Ленсовета к черному Mercedes GLE 350 подбежали неизвестные, разбили стекла и забрали сумку с 20 тысячами евро.

    Затем преступники начали стрелять по иномарке. Бизнесмен на Mercedes погнался вдогонку за синим BMW 750, на котором скрылись злоумышленники. Налетчикам удалось оторваться от преследования на углу проспекта Гагарина и Московского шоссе. Они уехали в сторону кольцевой дороги.

    Сейчас ведется розыск грабителей. Известно, что нападение совершено на 48-летнего предпринимателя, имеющего отношение к фармацевтическому бизнесу.

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